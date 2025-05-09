Yalova’da Çiçek Mezata Yoğun ilgi Var

ÇİÇEK MEZATINDA HAREKETLİLİK

Türkiye’nin önde gelen kesme çiçek üretim merkezlerinden Yalova’da, Anneler Günü öncesinde çiçek mezatlarında canlılık yaşanıyor. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Türkiye genelinde 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla bir araya getiriyor. Yalova’daki mezatta, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde yoğun bir talep ortaya çıkmış durumda. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışlarda, esnaf en iyi ürünleri sunmak için fiyatları artırıyor ve en yüksek teklifi veren müşteri ürünü alıyor.

ANNELER GÜNÜ’NDE GÜLÜN POPÜLERLİĞİ

Kooperatifin Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Cankurt, Anneler Günü’nün sektör açısından büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. “Bahar dönemi itibarıyla çiçek sayılarımız yüksek, müşteri sayılarımız da yüksek. Kooperatifimizin 18 şubesi bulunuyor, çoğu büyük şehirlerde. Yalova, hem üretim alanımız hem de satış noktamız” diyor. Cankurt, Anneler Günü’nde en fazla ilgi gören çiçeğin gül olduğunu da belirtiyor. “Çeşit bol; fakat en çok gül tercih ediliyor. Yalova’da gül üretimi yeni başladı ve 2 demet gül, yani toplamda 40 adet gül, şu an 600 ile 1000 lira arasında satılıyor” şeklinde ifade ediyor.

MEZATTA YOĞUN TALEP BEKLENTİSİ

Anneler Günü hazırlıkları için mezatta açık artırmaya katılan esnaf Özer Semiz, çiçek müzayedesinin oldukça yoğun geçtiğine dikkat çekiyor. “Ürünler bol. Tüm üretici arkadaşlarımız ürünlerini mezatlara göndermiş durumda. Diğer meslektaşlarımız da mezatta ürün alıyor ve son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Anneler Günü’nde her zamanki gibi yüksek bir talep olacağına inanıyoruz. Orkideler, güller, kır çiçekleri ve demetler daha çok tercih edilecek” diyor. Semiz ayrıca, Anneler Günü’nde gül fiyatlarında büyük bir artış beklemediğini de ekliyor.