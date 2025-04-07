Yalova’da Çilek Üretimi Başladı

TOPRAKSIZ TARIMDA ÇİLEK ÜRETİMİNİN BAŞLANGICI

Yalova’da, tarım alanında daha önce deneyimi olmayan dört girişimci, topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimine başlamış durumda. İnternetteki videoları izleyerek bu alanda harekete geçen ortaklar, 2 bin 200 metrekarelik alanda üretim gerçekleştirmekte. Yalova’da hayata geçirilen bu proje, topraksız tarım serasında çilek üretimi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

GİRİŞİMCİLERİN İLK ADIMLARI

Zorlu sera kurulum sürecinin ardından, çalışmalarının sonuçlarını toplamaya başlayan ortaklardan Merve Yazıcı, “Aslında çiftçilikle çok alakamız yoktu. Bir gün oturup kahvaltı yaparken bu işi yapabilir miyiz dedik. Bu kadar maliyetli olacağını bilmiyorduk ama başladık. Çilek konusunda bir youtube videosundan yola çıktım” şeklinde konuştu. Yazıcı, Mersin’den ikinci el bir serayı satın alarak Safran Köyü’nde kurduklarını belirtti ve ekledi: “Çok kolay olmadı. Maliyeti tahminimizin üzerinde oldu ama şu anda çok mutluyuz. Niye bu işe girdik dediğimiz bir gün olmadı.”

ÜRETİMDE KULLANILAN ÇEŞİT

Ortaklardan Murat Gülbaba, soğuğa dayanıklı olan Sabrina cinsi çileği tercih ettiklerini ifade ederek, “Topraksız tarımda 365 gün çilek üretimi yapılabiliyor. Zorlukları tabi var. Isıyı, nemi kontrol edebiliyor olmak gerekli” dedi. Seranın kurulumu ve üretimdeki ilk adımların zorluğuna dikkat çeken Bager Arıcı ise, “Topraksız tarımı seçme nedenimiz birim alandan daha fazla ürün toplamak. Bahçe çileğine oranla daha fazla ürün elde edebiliyoruz. Bitkinin kontrolü tamamen bize bağlı aslında. Kapalı ortamda üretim yaptığımız için bitkinin gelişimi tamamen bizim elimizde oluyor” şeklinde açıklama yaptı. Arıcı, Sabrina cinsinin raf ömrünün diğer türlere göre daha fazla olduğunu belirtti.

ÜRETİM HACİMİ VE SONUÇLAR

Ortaklardan Murat Girgin, minimum gübre kullanarak maksimum verim aldıklarına dikkati çekti. “Şu anda 2 bin 200 metrekare alan içinde yaklaşık 30 bin kök dikerek bu işi hakkıyla yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır üretim yapıyoruz. 30 bin kök yaklaşık 12 ton üründen bahsediyoruz” şeklinde bilgi verdi. Yalova’daki bu girişim, topraksız tarımın potansiyelini gözler önüne seriyor.