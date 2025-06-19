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Yalova’da DEAS üyesi yakalandı

YALOVA’DA DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Yalova’da, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan Rusya vatandaşı şahıs, gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçuyla aranan Rus uyruklu R.M.K.’yi Merkez ilçede düzenledikleri operasyonla yakaladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra R.M.K., tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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