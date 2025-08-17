Yalova’da Deprem Anması Yapıldı

YALOVA’DA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Yalova, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nin 26’ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler için bir anma programı gerçekleştirdi. Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığın sessiz bir yürüyüşle sahildeki Deprem Anıtı’na kadar ilerlemesiyle başladı. Yürüyüşe, Vali Hülya Kaya ve il protokolü katıldı.

DUALAR VE SAYGI DURUŞU

Yürüyüşün ardından, anma programı için çeşitli kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesine geçildi. Kur’an-ı Kerim tilave edilmesinin sonrasında, hayatını kaybedenler anısına dualar okundu. Etkinlik, saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ayrıca, deprem esnasında yapılan arama kurtarma çalışmalarını içeren bir sinevizyon gösterisi izlendi. Depremin anılarını sergileyen 03.02 ve 45 saniye ismi verilen salonlar ziyaret edildi ve anı defteri imzalandı.

KARANFİL BIRAKILDI

Anma programının sonunda, Vali Kaya, protokol üyeleri ve katılımcılar deprem saati olan 03.02’de okunan dualara katılarak, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı mermer blok anıta karanfil bıraktı. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Milletvekili Meliha Akyol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, diğer kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.