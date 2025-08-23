Haberler

Yalova’da Dilenci Üzerinde 45 Bin Lira

DİLENCİ YAKALANDI VE ÜZERİNDE 45 BİN LİRA BULUNDU

Yalova’da yapılan zabıta denetimlerinde bir dilenci yakalandı. Merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık kara yolu boyunca düzenlenen denetimlerde, dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi tespit edildi.

BELİRLENEN YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yakalanan dilenci, zabıta ekipleri tarafından belediye hizmet binasına götürüldü. Yapılan incelemelerde şahsın üzerinde toplamda 45 bin lira bulundu. Elde edilen nakit paraya el konulurken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

