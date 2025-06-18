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Yalova’da Dronlu Denetim, 276 Ceza

YALOVA’DA KIRMIZI IŞIK DENETİMİ

Yalova’da, haziran ayı içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen dron destekli kırmızı ışık denetimleri kapsamında 276 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerde toplam 598 bin 92 lira para cezası kesildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlama, trafik kazalarını en aza indirme ve sürücülerin trafik kurallarına ulaştırılması için denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Trafik ekipleri, araç sürücülerine yönelik 1-18 haziran tarihleri arasında dron destekli kırmızı ışık denetimi yaptı. Yapılan kontroller sırasında kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren 276 sürücü tespit edilirken, bu sürücülere toplamda 598 bin 92 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

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