Yalova’da Dronlu Denetimlerde 276 Sürücü

DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yalova’da, haziran ayı içinde gerçekleştirilen dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde 276 araç sürücüsüne toplamda 598 bin 92 lira para cezası kesildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek için denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu denetimlerin temel amacı, sürücülerin trafik kurallarına olan hassasiyetini artırmak.

DENETİM FAALİYETLERİ

Ekipler, 1-18 haziran tarihleri arasında araç sürücülerine yönelik dron destekli kırmızı ışık denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 276 araç sürücüsüne, toplamda 598 bin 92 TL’lik cezai işlem uygulandı. Yalova’daki bu etkin denetimler, trafik kurallarına uyumun ve güvenli sürüş alışkanlıklarının teşvik edilmesi açısından önemli bir yere sahip.