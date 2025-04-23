Yalova’da Eğitim 1 Gün Durduruldu

DEPREM SONRASI EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yalova’da eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Depremin ardından Yalova’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Vali Dr. Hülya Kaya, “İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24 Nisan Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malül gazilerin, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın 1 gün idari izinli sayılacağını belirtti.