Yalova’da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

DÜZENLEMELERİ GEREKTİREN DEPREM HABERİ

Yalova Valiliği, İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sebebiyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova’da da hissedildiği belirtildi ve 24 Nisan tarihine bir gün süreyle eğitim faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

OKULLARDA HASAR TESPİTİ YAPILMADI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir,” denildi. Ek olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) ve malül gazilerin, herhangi bir işlem yapmadan bir gün idari izinli sayılacakları bildirildi.