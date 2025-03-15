Yalova’da Egzoz Cezası: 6 Araç Men Edildi

YALOVA’DA ABARTILI EGZOZ DENETİMİ

Yalova’da abartılı egzoz kullanan 6 araç, yapılan denetim sonucunda trafikten men edildi. Sürücülerine ise toplamda 55 bin 603 lira para cezası kesildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-14 Mart tarihleri arasında çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

CEZALAR VE YASAL DAYANAK

Denetim sırasında abartı egzoz kullanan 6 araç ve sürücüleri, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun 32/3 maddesi gereğince toplam 55 bin 602 lira trafik idari cezası aldı. Bu araçlar, yasaklı egzoz kullanımı nedeniyle aynı zamanda trafikten men edildi.