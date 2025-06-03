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Yalova’da Elektrikli Otomobil Takla Attı

KAZA SONRASINDAKİ OLAYLAR

Yalova’da kontrolden çıkan bir elektrikli otomobil, yaklaşık 4 metre yukarıdan uçarak takla attı. Bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çınarcık ilçesinin Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B. (69) yönetimindeki 06 EDU 718 plakalı Togg marka elektrikli otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola düştü.

TAKLA ATAN ARAÇ VE YARALILAR

Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düşen araç takla attı. Kazanın ardından sürücü H.B. ile araçta bulunan Ş.K. (59) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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