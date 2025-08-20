Haberler

Yalova’da Eski Sevgiliye Saldırı, Bıçaklama

OLAYIN DETAYLARI

Yalova’daki zincir bir markette yaşanan bir olayda, eski erkek arkadaşı tarafından işyerinde saldırıya uğrayan N.T. (44) büyük bir tehlike atlattı. Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak’taki markette yaşanan olayda, A.Y. (34) isimli şüpheli, eski kız arkadaşının yanına gelerek ona tokat attı. Sonrasında market içine giren A.Y, burada N.T.’ye fiziksel şiddetini sürdürdü.

MÜDAHALEDEN SONRAKİ GİDERİM

Saldırıya tanıklık eden vatandaşlar, A.Y.’yi durdurmaya çalıştı. Ancak şüpheli, bu sırada müdahalede bulunan E.E.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu anlar geniş bir dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Başkan Büyükkılıç, Hastanede Anjiyo Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hastanede anjiyo işlemi geçirdi. Sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Haberler

FIFA Dünya Kupası 2026’da başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası, kulüp futbolunun zirvesinde yer alan bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Turnuvanın açılış maçı, Inter Miami ve Al Ahly arasında gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.