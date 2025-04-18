Yalova’da Gemiye Ceza Kesildi

CEZA VE SEFERDEN MEN İŞLEMLERİ

YALOVA’da, Bölge Liman Başkanlığı personeli tarafından balast suyunu denize döken AL LUQTA isimli Panama bandralı kuru yük gemisine 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesildi ve gemiye ‘seferden men’ şerhi konuldu. Yalova’daki AL LUQTA gemisinden denize balast döküldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine Bölge Liman Başkanlığı derhal harekete geçti.

GEMİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda geminin bakım ve onarım amacıyla bir tersanede olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu balast suyunun denize döküldüğü tespit edildi. Bu nedenle gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek seferden men edildi. Ayrıca, geminin acentasına Bölge Liman Başkanlığı tarafından yazılan ceza ve men şerhi, resmi yazıyla bildirildi.