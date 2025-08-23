Yalova’da Gıda Karekodu Uygulaması Başladı

GIDA GÜVENLİĞİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini ve tüketici menfaatlerini korumak amacıyla başlatılan karekod uygulaması çerçevesinde, Yalova’da faaliyet gösteren bir gıda işletmesini, ürün etiketlerine karekod basan ilk firma olarak belirledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “İşletmenin göstermiş olduğu bu hassasiyetin hem Türkiye’de ilk, hem de tüketiciler açısından önemli bir gelişme olması dikkat çekiyor” açıklamasında bulundu. Gıda güvenliğinin ve tüketici menfaatinin üst düzeyde sağlanması için 8 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte değişiklik yapılarak, satış ve toplu tüketim alanlarında gıda karekod uygulaması zorunlu hale getirildi.

KAREKOD UYGULAMASI BAŞLADI

29 Mayıs’ta duyurulan ve 60 günlük süre sonrası 28 Temmuz’da başlatılan ‘Karekod Uygulaması’ ile birlikte tüketiciler, işletmelerin denetim bilgilerini çevrim içi olarak görebilecek. Yalova’daki bu gıda işletmesi, ürün etiketlerine karekod bastırarak Türkiye’de bu uygulamayı hayata geçiren ilk firma oldu. Tüketiciler, cep telefonlarına ‘Tarım Cebimde’ uygulamasını indirip, karekodları okutarak işletmeler ve ürünleri hakkında detaylı bilgi alabilecek.

KAREKOD UYGULAMASININ FAYDALARI

Yalova Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Bakanlığımızca gıda güvenirliliğini ve tüketici menfaatinin en üst düzeyde korunmasıyla alakalı bir karekod uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulama ile tüketicilerin özellikle toplu satış ve tüketim yerlerindeki işletmelerin denetim bilgilerinin ne sıklıkla güncellendiği gibi detaylara ulaşmaları sağlanıyor. Uygulama 29 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi” şeklinde bilgi verdi. Uygulama ile toplu satış ve tüketim yerlerinde, tüketicilerin görebileceği alanlara işletmelere özel karekodların asılması zorunlu hale getirildi.

ŞEFFAFLIK İÇİN İLK ADIM

İşletme sahibi Faruk Kaçar, tüketicinin gıda ürünlerine daha güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla, “Bakanlığımızın bu uygulamayı geçirdiği süreçte biz de firmamız olarak şeffaf görünürlüğü artırmak için ilk adımı atmayı hedefledik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu uygulamayı hayata geçirdik. Bu program sayesinde vatandaşların güvenilir bir gıda sektörüne ulaşmaları adına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.