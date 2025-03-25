Yalova’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

YALOVA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Yalova ilinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova ve çevresindeki illerde göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Eş zamanlı olarak yapılan bu operasyonda, Yalova’ya düzensiz göçmenleri getiren, “şok evi” olarak adlandırılan mekanlarda barındıran, illegal yollarla Avrupa ülkelerine gönderen ve “havala” sistemini kullanan 6 şahıs yakalandı. Z.O., A.K., M.M., E.S., G.A. ve S.B. adlı zanlıların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 2 milyon TL değerinde nakit para, çeşitli dijital materyaller, ajanda ve not defterleri bulundu.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na muhalefet suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. İki şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Z.O., A.K., M.M. ve E.S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.