Yalova’da Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

YALOVA’DA HIRSIZLIKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Yalova’da, jandarma ekipleri hırsızlık suçuyla aranan bir kişiyi başarıyla yakaladı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık nedeniyle 16 yıl 4 ay ve 7 gün hapis cezası bulunan 37 yaşındaki A.G.’nin Yalova’nın merkez ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ardından, adli mercilere sevk edilen A.G., tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bu gelişme, Yalova’daki hırsızlıkla mücadele çabalarının bir parçasını oluşturuyor.