YALOVA’da Hız Sınırını Aşan Araçlar

DENGEYİ SAĞLAMAK İÇİN DENETİMLER YAPILDI

Yalova ilinde, polis ekipleri mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği radar destekli denetimlerle trafik güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Bu denetimlerde hız sınırını aşan 849 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

HIZ İHLALLERİNE KONTROL

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri radar destekli hız denetimleri sayesinde hız sınırlarını ihlal eden sürücüleri tespit ediyor. Kontroller sonucunda 849 sürücüye idari işlem uygulanırken, sürücülerin dikkatsizliği para cezasıyla sonuçlanıyor. Bu uygulama, trafik kazalarını azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.