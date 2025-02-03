Yalova’da İçme Suyunda Şok Eden Olaylar

YALOVA’DA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ KONTROL ALTINA ALINIYOR

Yalova’da içme suyu arıtma tesisinde meydana gelen köpüklenme olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı ve dikkat çekici görüntüler gün yüzüne çıktı. 29 Ocak gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi’nin çalışanları, suda köpük oluştuğunu fark etti. Bunun üzerine il genelinde su kesintisine gidildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilerek, temizlik çalışmaları başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak incelemelere başladı. Jandarma ise, kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak çalışmalarını sürdürdü. Arıtma tesisinden baraja giden alandan görüntü kaydedildi. Önlem amaçlı olarak 15 bin litre su tahliye edildi.

SUYUN HİJYENİ KONTROL EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan ilk analizlerde, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı tespit edildi. 24 saatlik bir süre zarfında kent genelinde yeniden su verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı, sudan alınan numuneleri detaylı şekilde incelemeye devam etti. Yapılan incelemelerde, suyun halk sağlığı açısından herhangi bir tehlike taşımadığı belirtildi. Yalova Valiliği, yapılan açıklamada, “İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili araştırmada, dereye suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir” şeklinde ifadelere yer verildi.

OLAYDA ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce işten çıkarılan belediye çalışanları G.K, Ö.B. ve köyde oturan N.U. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak köy muhtarı Yüksel T. ve Selçuk A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü, Kurtköy muhtarı Yüksel T.’nin aracının dere çevresindeki görüntüleri de dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, aracın dere yanına geldiği ve kısa bir süre sonra geri manevra yaparak bölgeden ayrıldığı görüldü.