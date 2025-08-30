Yalova’da İki Araç Çarpıştı, Dükkan

OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASI VE DÜKKANA GİRMESİ

Yalova’da iki caddenin kesiştiği yerde meydana gelen bir kazada, iki otomobil çarpışarak kuruyemiş dükkanına girdi. Kaza anı, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA DETAYLARI

Olay, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi üzerinde ilerleyen 55 AHV 549 plakalı otomobil ile Mimar Sinan Caddesi’nde seyreden 34 BJ 1351 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle iki araç kuruyemiş dükkanına girdi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma olmadı ve ciddi bir hasar söz konusu olmadı.