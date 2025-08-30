Haberler

Yalova’da İki Araç Çarpıştı, Dükkan

OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASI VE DÜKKANA GİRMESİ

Yalova’da iki caddenin kesiştiği yerde meydana gelen bir kazada, iki otomobil çarpışarak kuruyemiş dükkanına girdi. Kaza anı, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA DETAYLARI

Olay, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi üzerinde ilerleyen 55 AHV 549 plakalı otomobil ile Mimar Sinan Caddesi’nde seyreden 34 BJ 1351 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle iki araç kuruyemiş dükkanına girdi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma olmadı ve ciddi bir hasar söz konusu olmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Kaza, 1 Ölüm 1 Yaralı

Samsun-Ankara karayolunda otomobilin motorlu bisiklete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
Haberler

A Milli Takım, Portekiz’i Yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek grup aşamasında üçüncü kez galip geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.