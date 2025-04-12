Yalova’da İki Kamyonette Etil Alkol

POLİS OPERASYONUYLA ELE GEÇİRİLEN ALKOL MİKTARI

Yalova’da yapılan bir polis operasyonunda, iki kamyonette toplamda bin 500 litre etil alkol bulundu. Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, 41 plakalı iki ayrı kamyonette bu alkolleri ele geçirmek için harekete geçti.

GÖZALTI VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak K.Ç., A.C. ve Ö.A. adında üç kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında gerekli adli tahkikat süreci başlatıldı. Yalova’daki bu durum, kentteki kaçak alkolle mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.