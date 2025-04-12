Haberler

Yalova’da İki Kamyonette Etil Alkol

POLİS OPERASYONUYLA ELE GEÇİRİLEN ALKOL MİKTARI

Yalova’da yapılan bir polis operasyonunda, iki kamyonette toplamda bin 500 litre etil alkol bulundu. Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, 41 plakalı iki ayrı kamyonette bu alkolleri ele geçirmek için harekete geçti.

GÖZALTI VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak K.Ç., A.C. ve Ö.A. adında üç kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında gerekli adli tahkikat süreci başlatıldı. Yalova’daki bu durum, kentteki kaçak alkolle mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Üsküdar Belediyesi’nde Maaş Gecikmesi Var

Üsküdar Belediyesi'nde, yeni başkan Sinem Dedetaş'ın göreve gelmesinin ardından maaş ödemelerinde yaşanan kesintiler dikkat çekiyor. Krizin sebepleri merak ediliyor.
Haberler

Kayseri’de Tarihi Eserler Yakalandı

Kayseri'de jandarma, A.S. isimli kişide Roma ve Bizans dönemine ait 367 sikke ile 25 obje buldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.