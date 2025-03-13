Yalova’da İnanılmaz Motosiklet Çekme Yöntemi

YALOVA’DA ŞAŞIRTAN YOLCULUK

Yalova’da, hafif ticari bir araçtan uzatılan emniyet kemeri ile motosiklet çeken bir grup vatandaş, çevredeki herkesin dikkatini çekti. Kirazlı Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen olay, sürücü ve yolcuları şaşkın bakışlar arasında yolculuk yapmaya zorladı.

MOTORSİKLET İLE YOLCULUK

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler dikkat çekiyor. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hafif ticari aracın yolcu koltuğundan uzatılan emniyet kemerini tuttuğu net bir şekilde görülüyor. Bu ilginç durum, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanıyor.