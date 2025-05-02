Yalova’da “İpek Koza Sergisi” Açıldı

İPEK KOZA SERGİSİ AÇILDI

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa katılan öğrencilerin eserlerinin sergilendiği “İpek Koza Sergisi” gerçekleştirilen bir törenle açıldı. Bu sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir’in geleneksel el sanatları konusunda verdiği kursa katılan 11 kursiyerin çalışmalarını kapsıyor. Açılış, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde yapıldı.

VALİ KAYA’DAN DESTEK

Açılış kurdelesini Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve Kent Konseyi Başkanı Kenan Engin kesti. Vali Kaya ve beraberindekiler, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Meral Evcin Özdemir, 2012 yılından beri Yalova’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteğiyle bu kursları düzenlediklerini belirtti. Özdemir, “2010 senesinde çıktığımız bu yolculukta 2025’e kadar sayısız sergilerimiz oldu” diyerek hedeflerine vurgu yaptı.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Kursun bu yıl oldukça başarılı geçtiğini belirten Özdemir, kaydolan 17 kursiyerden 11’inin aktif olarak devam ettiğini ifade etti. Pandemi sürecinin etkilerine de değinen Özdemir, mazeretleri olan arkadaşlar yüzünden bazı katılımcıların kursa devam edemediğini belirtti. “Gayet başarılı bir kurs bu sene gerçekleştirdik, güzel bir bağ oluştu arkadaşlarımızla” diyerek mevcut ilerlemeleri dile getirdi.

İPEK KOZASI HAKKINDA BİLGİ

İpek kozasının yapımında özel teknikler kullanıldığını aktaran Özdemir, bu yıl sergide Yalova Kağıdı ve Asitane Vakfı’nın İstanbul Kağıdı üzerinde de çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ayrıca el yapımı ipek kağıttan özel bir broş da hazırladıklarını söyleyen Özdemir, “Bu bir Yalova için gurur kaynağı” ifadesinde bulundu. Serginin 5 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacağı bilgisi verildi.