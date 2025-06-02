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Yalova’da İşçi Düştü, Ağır Yaralandı

İŞÇİ DENGE KAYBEDİP DÜŞTÜ

Yalova’da bir inşaat projesinde çalışan 26 yaşındaki işçi Farhad Arap, 5’inci katta iş yaparken dengesini kaybedip zemine düştü. Olay, Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta gerçekleşti.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ağır yaralanan Farhad Arap, olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

KAZA YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Kazanın yaşandığı alanda Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme gerçekleştiriyor.

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