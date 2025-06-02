Yalova’da İşçi Düştü, Ağır Yaralı

İNŞAATTAKİ DÜŞÜŞ OLAYI

Yalova’da bir inşaatın 5. katında dengesini kaybederek düşen işçi ağır yaralandı. Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir binanın inşaatında çalışan Farhad Arap, 5. katta çalıştığı esnada dengesini kaybetti ve zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA GÖREVDEN BULUNDU

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Kazanın meydana geldiği alanda Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olayla ilgili inceleme gerçekleştirdi. Yetkililerin soruşturması devam ediyor.