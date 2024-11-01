Yalova’da İzinsiz Midye Avcılığına Baskın Düzenlendi

GÜVENLİK GÜÇLERİ KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE EDİYOR

Güvenlik güçleri, kaçak avlanan kişilerle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yasa dışı midye avcılığı yapan şahıslara karşı harekete geçti ve yer olarak Yalova’yı belirledi.

BASKINLA YASA DIŞI AVCILIK ENGELLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde 3 teknenin yasa dışı midye avcılığı yaptığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle birlikte, Sahil Güvenlik ekipleri takibe aldıkları teknelere baskın düzenledi.

20 TON MİDYE DENİZE İADE EDİLDİ

Baskın sırasında teknelerde bulunan 20 ton midye denize döküldü. İzinsiz olarak midye avcılığı yapan toplam 11 kişi, ‘Kabahatler Kanununa Muhalefet’ suçundan 849 bin 940 lira idari para cezası aldı. Ayrıca midye avcılığında kullanılan tekne ve av aletlerine de el konuldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.