Yalova’da Kaçak Eşya Operasyonu Yapıldı

YALOVA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda kaçak elektrikli eşya ile tütün ürünleri ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemek adına kapsamlı bir çalışma yürüttü.

DEPOLARDAKİ ARAMALARDA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK ÜRÜN

Bu çalışma kapsamında, 2 depo ve 1 iş yerinde yapılan aramalar sonucunda, saç düzleştirici, elektrikli süpürge, ütü, epilasyon cihazı, kulaklık gibi ürünleri içeren 34 adet elektronik eşya ile birlikte 40 elektronik sigara, sahte bandrol, 60 bin dolu makaron, 77 bin 400 boş makaron, 175 kilogram nargile tütünü, 407 aroma verici, 20 bin boş sigara kutusu, 2 bin 600 boş plastik nargile kutusu, 25 kilogram açık tütün ve 120 sahte etiket ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE EL KONULAN EŞYALAR

Elde edilen kaçak eşyaya el konulurken, kaçakçılıkla ilgili oldukları değerlendirilen A.Ç, Ö.E. ve S.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan bu operasyon, kaçakçılığın önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.