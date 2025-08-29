Yalova’da Kaçak Tütün Ele Geçirildi

YALOVA’DA KAÇAK Tütün VE ELEKTRONİK CİHAZ OPERASYONU

Yalova’da polisin gerçekleştirdiği kapsamlı bir operasyonda kaçak tütün ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte iki farklı depo ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER VE YAPILAN ARAMALAR

Yapılan aramalarda, kaçak olarak üretilmiş toplamda 8 saç düzleştirici, 5 elektrikli süpürge, 2 ütü, 2 elektrikli çay seti, 2 lazer epilasyon cihazı, 2 el süpürgesi, bir masaj aleti, 12 adet kulaklık ve 40 elektronik sigara bulundu. Ayrıca, sahte bandroller ve paketler kullanılarak nargile tütünü üretimi yapılan depoda ise 60 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 7 bin 400 boş makaron, 175 kilo 500 gram nargile tütünü, 19.980 ml aroma verici, 20 bin adet sigara satışında kullanılan boş kutu, 2 bin 600 adet boş plastik nargile kutusu, 350 kilo nargile tütünü ambalajında kullanılan poşet, 25 kilo açık tütün ve 120 adet nargile tütünü kutularına yapıştırılmak üzere hazırlanmış sahte etiket ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Operasyon sonucunda gözaltına alınan A.Ç., Ö.E. ve S.S. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Bu durum, Yalova’da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.