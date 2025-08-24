Yalova’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIK OPERASYONU YAPILDI

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonda bir kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgede kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı belirlenen iki kişinin ikamet ve araçlarında detaylı arama yapıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyon sonucu, toplamda 1 kilo 150 gram bandrolsüz kaçak tütün, 84 bin 200 boş makaron, 21 bin 424 dolu makaron, 2000 boş sigara paketi, 109 paket kaçak sigara, 2 elektronik tütün doldurma makinesi, 1 kompresör, 2 fanlı tütün kurutma düzeneği, nem ölçer ve terazi ele geçirildi. Arama sırasında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Adliyeye çıkarılan M.A, tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gösteriyor.