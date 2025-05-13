Yalova’da Kadın Sürücü Yol Kapatıyor

OLAYIN GERÇEĞİ

YALOVA’da, tek şeritli bir alt geçitte, karşıdan gelen bir servis minibüsü şoförüyle yol verme konusunda tartışan kadın sürücü, aracını durdurarak yolu trafiğe kapattı. Bu sırada uzun bir araç kuyruğu oluşurken, diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü, otomobilini yoldan çekmemekte ısrar edince, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ikna edilmek durumunda kaldı.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Olay, akşam saat 19.00 civarında Yalova’nın Taşköprü ilçesinin Çavuşçiftliği mevkisinde gerçekleşti. İddialara göre, 34 SA 082 plakalı kadın sürücü, 77 P 4906 plakalı servis minibüsüyle karşılaştı. İki sürücü de birbirlerine yol vermek konusunda direndi ve bu süreçte servis minibüsünün arkasında uzun bir araç kuyruğu meydana geldi. Kadın sürücü, arkasının boş olmasına rağmen yol vermek istemedi.

GİDERİLEN GERGİNLİK

Yol vermeyi bekleyen diğer sürücüler de durumdan rahatsız olarak araçlarından inerek kadın sürücüye tepki gösterdi. Kadın sürücü, geri gitmeyeceğini belirtip polis çağrılmasını talep etti. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kadın sürücüyü ikna etti ve aracıyla geri gitmesi sağlandı. Böylece yaşanan gerginlik sona erdi ve trafik akışı normale döndü. Olayın detayları ise cep telefonlarıyla kaydedildi.