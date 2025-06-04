Yalova’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA FRANLA İLGİLİ PROBLEM YAŞANDI

Yalova’da seyir halindeyken frenleri boşalan kereste yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Bu kazada sürücü yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu üzerine gerçekleşti. Yalova yönüne giden Ali İhsan Erkul (59) yönetimindeki kamyon, bir rampadan inerken fren sisteminin arızalandığını fark etti.

KAMYON YOL KENARINA DEVRİLDİ

Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, yolun kenarında yer alan bir arsaya devrildi. Olayın ardından yaralanan sürücü, hemen olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.