Yalova’da Kayıp Kişi Ölü Bulundu

YALOVA’DA KAYIP İHBARI YAPILDI

Yalova’da, kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Çınarcık ilçesinde yaşayan Mustafa Erdoğdu’dan (37) haber alamayan yakınları, en son köy merkezinde görüldüğünü bildirdikleri Erdoğdu için kayıp başvurusu yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, Ortaburun Göleti bölgesinde bulunma ihtimali üzerinde durarak, Erdoğdu’yu bulmak için bölgeye jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekiplerini sevk etti. Yapılan arama çalışmalarında, Erdoğdu, Ortaburun Göleti yakınlarındaki ağaçlık alanda yaşamını yitirmiş halde bulundu. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılacağı ifade edildi.