Yalova’da Kaza, Öğrenciler Sınava Geç Kaldı

Yalova’da meydana gelen trafik kazası, 1 kişinin yaralanmasına ve birçok Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisinin yaz dönemi sınavına geç kalmasına neden oldu. Kaza, Yalova – Termal yolunda Çınarcık sapağı yakınlarında gerçekleşti. 16 BOY 791 plakalı otomobil, 16 AIV 951 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Bu olay sonrası trafikte uzun süre sıkışıklık yaşandı.

ÖĞRENCİLERİN GEÇ KALMASI

Trafikte kilometrelerce uzanan kuyruk nedeniyle Yalova Üniversitesi’nde yapılan AÖF sınavına kendi araçları ve minibüsle gitmeye çalışan birçok öğrenci sınava geç kaldı. Minibüs içerisinde olan öğrenciler, kazayı yapan sürücülere tepki gösterdi. Saat 14.00’te başlayan yaz dönemi sınavına geç gelen öğrencilerle ilgili AÖF yetkilisi tutanak tuttu.

MAĞDURİYET İFADESİ

Sınava geç kalan ve salona giremeyen öğrencilerden Damla Keçe, “16 Ağustos Cumartesi Günü AÖF’nin yapmış olduğu saat 14.00’teki yaz dönemi sınavına buradaki hiçbirimiz katılım sağlayamadık. Çınarcık yolunda olan zincirleme kaza dolayısıyla yollar kapatılmış, yollar açılmadı. Biz bir iki kişi değil, birçok kişi mağdur oldu. 15 dakika kuralı varmış burada. 14.20’de gelenler olmuş, ona rağmen hiç kimse alınmadı. Ben buçukta geldim alınmadım. Yetkili kişinin gelip açıklama yapacağı söylendi, açıklama yapıldı ama mağduriyetimiz giderilemedi. Yeniden sınav olacağımızı sanmıyorum ama ben bizim için yeniden sınavın yapılmasını istiyorum ya da ücretlerimizin iade edilmesini istiyorum” dedi. Öğrenciler, sınava giremeyen birçok insanın olduğunu belirtti.