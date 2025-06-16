Yalova’da Kuaför, Şehit-Ailelerine Ücretsiz Hizmet

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE ÜCRETSİZ HİZMET

Yalova’da kuaförlük yapan esnaf, 2 yıl boyunca kentteki şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet veriyor. Gökhan Bağış, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ile yaptığı görüşmeleri sonucunda bu hizmete başlama kararı aldı. Bağış, şehit ve gazilerin vatan için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “2 yıl önce bu kararı aldım. Sonuçta şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır” dedi.

DUYARLILIK VE FARKINDALIK YARATMA

Bağış, servis sağlamanın sebeplerinden birinin de başkalarını duyarlı olmaya teşvik etmek olduğunu belirtiyor. “Aslında bir farkındalık oluşturmak için. Tabi bizim yaptığımız karınca kararınca bir şey.” diyerek vurguluyor. Üstlendiği bu sosyal sorumluluğun, şehit aileleri ve gaziler için az bile olduğunu ifade ediyor.

TEŞEKKÜR VE EXEMPLAR HİZMET

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Özcan İla, Bağış’ı duyarlılığı için takdir etti. İla, “Yalova’da ikamet eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerimize, şehit annelerine, eşlerine kadın kuaföründe şehit babaları ve kahraman gazilerimize de erkek kuaföründe hiçbir ücret talep etmeden hizmet vermekte.” açıklamasında bulundu. Ayrıca bu davranışın diğer insanlara örnek olmasını umduğunu da belirtti.