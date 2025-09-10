Haberler

Yalova’da Kumandalı Egzoz Ceza Verildi

DENETİMİN SONUCU

Yalova’da, polis denetimi sırasında kumandayla kontrol edilen abartı egzoz sistemiyle donatılmış ve muayenesi olmayan bir kamyonun sürücüsüne toplamda 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ilçesindeki Taşköprü Yol Kontrol Noktası’nda gerçekleştirdiği denetimlerde, R.Y. isimli sürücünün kontrolündeki 35 plakalı kamyonda düğme sistemiyle takılmış abartı egzoz bulunduğunu ve aracın muayenesinin yapılmadığını tespit etti.

Sürücü, mevzuata aykırı teknik değişiklik nedeniyle 9 bin 267 lira, muayenesiz bir araçla trafiğe çıkma maddesinden ise 2 bin 167 lira olmak üzere toplamda 11 bin 434 lira idari para cezası aldı. Bu tür denetimlerin sürmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

