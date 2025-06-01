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Yalova’da M.E. Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

YALOVA’DA KAYIP VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yalova’da bir süredir kendisinden haber alınamayan M.E. (37), ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Alınan bilgilere göre, M.E. dün saat 15.00’te Çınarcık ilçesinde bulunan Ortaburun köyü merkezinde son kez görüldü. Kendisine ulaşamayan yakınları, saat 22.30 sularında Ortaburun Göleti’nde kayıp vakası ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kişi M.E.’nin cansız bedenine Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda ulaşıldı. M.E.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDE BELİRLENDİ

Öte yandan, M.E.’nin hayatını kaybettiği alanda uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Şahsın kesin ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsi sonrasında belirlenecek.

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