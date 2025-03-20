Yalova’da Mağaza Hırsızlığı Kameralara Yakalandı

Yalova’da bir mağazaya cerrahi maske takarak giren şüpheli, içeri girdikten sonra toplam değeri 17 bin lira olan saat ve bileklik çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Cengiz Koçal Caddesi’ndeki alışveriş merkezindeki mağazadan çalınan eşyanın, 11 bin lira değerinde bir saat ve 6 bin liralık bir bileklik olduğu öğrenildi. Mağaza çalışanı, müşteriye gösterdiği saatlerden birinin kaybolduğunu fark edince, güvenlik kameralarını izledi ve hırsızlık olayını tespit etti.

MAĞAZA ÇALIŞANINDAN AÇIKLAMALAR

Mağaza çalışanı Seher Taşdemir, olayı anlatarak “Şahıs, önce altın sordu. Daha sonra 5 bin dolarlık bir ürün aradığını söyledi” dedi. Taşdemir, “Hesap makinesi arka tarafta olduğu için döndüğümde bilekliği çalmıştı. Sonra müdürümüzün yanına gitmek için kolye gösterdi. Ama altın ve gümüşü yan yana olamayacağını vurgulayıp kafa karıştırmaya çalıştı. Sonrasında kolyeleri bırak dedikten sonra saat beğendi” şeklinde konuştu. Taşdemir, dışarı çıkarak saatleri gösterdiğini, yasak olduğu için içeri girmesine izin verilmediğini belirtti.

HIRSIZLIĞIN DETAYLARI

Taşdemir, şüphelinin dört saat çıkarttığını ve beğenmediğini söyledikten sonra, “Kolayca dışarıya çıkıp başka saatleri beğendi. Bir saati denedi ve ‘Babam için alacağım. Sizce uygun mu?’ diye sordu. Ben de uygun olduğunu söyledim. Bir model daha sorarken arkamı döndüğümde, çaldığı saati alıp yanıma geldi. Beğendiği bir saati ‘Bunu ayırın. 15 dakika sonra babamı alıp geleceğim’ dedi. Ama almayacağını anladım” ifadelerini kullandı. Olayın ardından mağaza yetkilileri, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

YALOVA’DAKİ HIRSIZLIK OLAYI