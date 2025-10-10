Yalova’da Makas Atan Sürücüye Para Cezası Kesildi

YALOVA’da bir sürücü, trafikte otomobiliyle makas atarak ilerlediği tespit edilince 9 bin 267 lira para cezası ile karşılaştı. Bu anlar, başka bir aracın kamera görüntülerine yansıdı.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜYÜ TESPİT ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru hareket eden sürücünün makas attığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla belirledi. Sürücüye uygulanan ceza, 9 bin 267 lira olarak kaydedildi.

TEHLİKE YARATTIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Defalarca makas atan sürücünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar ise başka bir aracın kameraları tarafından kaydedildi.