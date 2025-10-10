Yalova’da Makas Atan Sürücüye Para Cezası Kesildi

YALOVA’da bir sürücü, trafikte otomobiliyle makas atarak ilerlediği tespit edilince 9 bin 267 lira para cezası ile karşılaştı. Bu anlar, başka bir aracın kamera görüntülerine yansıdı.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜYÜ TESPİT ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru hareket eden sürücünün makas attığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla belirledi. Sürücüye uygulanan ceza, 9 bin 267 lira olarak kaydedildi.

TEHLİKE YARATTIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Defalarca makas atan sürücünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar ise başka bir aracın kameraları tarafından kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güllü Soruşturmasında Otopsi Raporu Açıklandı

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Otopsi sonuçlarında başka birine ait DNA örneğine rastlanmadığı belirtildi.
Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.