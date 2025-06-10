Yalova’da Otomobil Çarptı, Genç Kız Yaralı

Olayın Gelişimi ve İlk Müdahaleler

Yalova’da meydana gelen bir trafik kazasında, lise öğrencisi Sena Nur Şahin (18) ağır yaralandı. Genç kız, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada, araç kullanan E.G. tarafından kaldırımda sıkıştırılarak çarpıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, Sena Nur başarılı bir şekilde otomobilin altından çıkarıldı ve ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada “derin koma” durumu ile yoğun bakıma alınan Şahin, entübe edildi.

İyileşme Süreci ve Doktorun Açıklamaları

Sena Nur’un hastanede tedavi süreci, 10 gün boyunca yoğun bakımda geçirdiği dönemden sonra normal servise alınmasıyla ilerlemeye başladı. Doktoru Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Nurullah Kösmene, “Her şey yolunda gidiyor. İnşallah daha iyi olacak” diyerek umut verici açıklamalarda bulundu. Genç kızın tedavisinde kullanılan ilaçlar etkili oldu ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadan hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Yoğun Bakım Ekibinin Özverisi

Anestezi Uzmanı Mine Özgün, Sena’nın durumu için tek yürek olduklarına dikkat çekerek, “Gerçekten nörolojik olarak ciddi, sıkıntılı bir tabloda geldi,” dedi. Uzman, genç hastanın tedaviye örgütlü bir yanıt verdiğini ve şu an bilincinin açık olduğunu ifade etti. Uzman, “Tabii ki yoğun bakım ekibimizin de çok kıymetlisi oldu. Tek yürek olarak bütün hastane onun için çalıştı” sözleriyle desteklerini belirtti.

Ailenin Hisleri ve Kazanın Sonrası

Sena Nur’un babası Şerafettin Şahin, kızlarının sağlığına kavuşmuş olmasından mutluluk duyduklarını, ancak olay anını hatırlamaması için ona soru sormadıklarını ifade etti. Kızının otomobilin altında kaldığı görüntüyü izlemediğini belirten Şahin, sağlık ekibinin yoğun çabaları sayesinde Sena Nur’un durumunun iyiye gittiğini vurguladı. Ona destek olan hastane çalışanlarına teşekkür eden baba, uzun bir iyileşme sürecinin beklediğini bildirdi.

Yasal Süreç ve Sürücünün Durumu

Öte yandan, Yalova Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazanın hemen sonrasında gözaltına alınan sürücü E.G., gerekli işlemlerin ardından mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.