Yalova’da Otomobil Yola Uçtu: 2 Yaralı

OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKMASI

Yalova’da, bir elektrikli otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola uçtu. Olay, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki dağ yolunda meydana geldi. H.B. yönetimindeki 06 EDU 718 plakalı Togg marka elektrikli otomobil, yol alırken aniden kontrolden çıkıp yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düştü. Araç, burada takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü H.B. ve araçta bulunan Ş.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.