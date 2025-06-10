Yalova’da Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi İyi

Olay ve Yaralanma Süreci

Yalova’da, arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin (18), bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Şahin, yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Yoğun bakım sürecinin ardından komadan çıkan Sena Nur, normal servise alındı ve durumu iyiye gitmeye başladı. Genç kızın tedavisini yürüten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Nurullah Kösmene, “Her şey yolunda gidiyor. İnşallah daha iyi olacak.” diye ifade etti.

Kaza Detayları ve İlk Müdahale

Kaza, Yalova’nın Kadıköy beldesinde 20 Mayıs Salı günü meydana geldi. E.G. isimli sürücü, aracını park etmeye çalışırken frene basmak yerine gaza basınca kaldırımda yürüyen Sena Nur Şahin’e çarptı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, Sena Nur, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarıldı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen genç kız, “derin koma” hali ile yoğun bakımda tedaviye alındı. 10 gün süren ilaç tedavisinin ardından, cerrahi müdahaleye ihtiyaç kalmadan hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Uzmanların Açıklamaları

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Nurullah Kösmene, “Sena kızımız çok talihsiz bir kaza sonrası hastanemize, ‘kafa travması’ tanısıyla geldi. Yoğun bakımda cerrahi işleme gerek kalmadan başarılı bir ilaç tedavi sürecinden geçti. Her şey yolunda gidiyor.” dedi. Anestezi Uzmanı Mine Özgün de Sena’nın durumunun yoğun bakımda ciddiyken, genç yaşının sağlığına olumlu bir katkı sağladığını belirtip, “Şu an bilinci açık ve kendinde. Vücudunda kalıcı bir hasarı yok.” şeklinde konuştu.

Aile ve Soruşturma Süreci

Sena’nın babası Şerafettin Şahin, kızlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor ancak kaza anını hatırlamaması için ona olayla ilgili sorular yöneltmediklerini ifade etti. “Kızım hastaneye kaldırıldığında durumu çok ağırdı. Sağlık ekiplerimizin yoğun gayretleri sayesinde kurtuldu.” diyen Şahin, sağlık ekibine teşekkür etti. Öte yandan, Yalova Cumhuriyet Savcılığı’nın kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürerken, gözaltına alınan sürücü E.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.