Yalova’da Patlayan Lastik Şok Yarattı

KAMYONUN LASTİĞİ PATLADI

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün akşam yaşanan bir olay, oldukça dikkat çekti. Liman Mahallesi sahilinde bulunan bir restoranın önünden geçen kamyonun arka lastiği aniden patladı. Bu patlama, restoranda bulunan müşterilere anında büyük bir şok yaşattı.

RESTORANDAKİ MÜŞTERİLER ŞOK OLDU

Patlama sonrasında restorandaki toz ve duman, anbean etrafta duraksayan müşteriler arasında paniğe neden oldu. Olayın ardından, restoranı tamamen saran toz bulutunun içerisinde kalan müşteriler korku içinde kendilerini dışarı attı. Yaşanan olay, restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu anlar izleyenler tarafından hayretle karşılandı.