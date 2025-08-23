Haberler

Yalova’da Patlayan Lastik Şok Yarattı

KAMYONUN LASTİĞİ PATLADI

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün akşam yaşanan bir olay, oldukça dikkat çekti. Liman Mahallesi sahilinde bulunan bir restoranın önünden geçen kamyonun arka lastiği aniden patladı. Bu patlama, restoranda bulunan müşterilere anında büyük bir şok yaşattı.

RESTORANDAKİ MÜŞTERİLER ŞOK OLDU

Patlama sonrasında restorandaki toz ve duman, anbean etrafta duraksayan müşteriler arasında paniğe neden oldu. Olayın ardından, restoranı tamamen saran toz bulutunun içerisinde kalan müşteriler korku içinde kendilerini dışarı attı. Yaşanan olay, restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu anlar izleyenler tarafından hayretle karşılandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Yolculuğu" etkinliği, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi.
Haberler

Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki önemli kazanımları duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.