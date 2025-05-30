Yalova’da Polis Dolandırıcılığı, Şüpheli Yakaladı

IRAK UYRUKLU ŞAHIS DOLANDIRILDI

Yalova’da, bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, Irak uyruklu bir vatandaştan değerli ziynet eşya ve paraları alarak dolandırıyor. Termal ilçesinin Yenimahalle köyünde yaşayan S.Y., telefonla arayan şahıs tarafından yönlendiriliyor ve “kimlik bilgilerinin ele geçirildiği, evindeki altın ve paraları birine teslim etmesi gerektiği” bilgisi veriliyor. Aksi takdirde suç işlemiş olabileceği uyarısıyla S.Y., evinde bulunan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve gümüş ile 1,600 ABD dolarını dolandırıcıya veriyor.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN ŞAHIS POLİSE BAŞVURDU

Dolandırıldığını fark eden S.Y., hemen durumu 112 Acil Servis’e bildiriyor. Bu ihbar üzerine Termal İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçiyor ve dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalar başlatıyor.

DOLANDIRICI YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Jandarma, yaptığı çalışmalar sonucunda, 17 yaşındaki şüpheli A.B.B.’yi aynı gün içinde Termal ilçesi Yenimahalle köyünde yakalıyor. A.B.B., adli makamlara sevk ediliyor ve tutuklanarak Ankara Sincan Kapalı Çocuk Cezaevi’ne gönderiliyor. Bu olay, dolandırıcılık yöntemlerinin ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.