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Yalova’da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Gözaltı

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YALOVA’DA RUHATSIZ SİLAH OPERASYONU

Yalova’da, il genelinde gerçekleştirilen düğün törenleri ve asker uğurlamalarında yaşanan silahla kasten yaralama ve mala zarar verme vakaları nedeniyle ruhsatsız silahlara yönelik bir operasyon düzenlendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 farklı adreste eş zamanlı arama yaptı.

OPERASYON SONUCUNDA BULUNAN SİLAHLAR

Yapılan aramalarda, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 64 adet 9 mm fişek, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 101 adet 7.65 mm fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Bu operasyon neticesinde toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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