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Yalova’da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Gözaltı

YALOVA’DA RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU

Yalova’da polis, 13 adrese eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek ruhsatsız silah bulunduran 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, il genelinde özellikle düğünler ve asker uğurlama etkinliklerinde ortaya çıkan silahla kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlar dolayısıyla bu operasyon gerçekleştirilmek durumunda kaldı.

EŞ ZAMANLI ARAMALARLA SILAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 farklı adreste arama yaparak önemli bulgulara ulaştı. Yapılan aramalarda, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 64 adet 9 mm fişek, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 101 adet 7.65 mm fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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