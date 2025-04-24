Yalova’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA OLAYI

Yalova’da, iki farklı grup arasında yaşanan bir silahlı çatışmada 1 kişi ayağından vuruldu. Olay, Rüstem Paşa Mahallesi Hürriyet Sokak’ta akşam saat 22.00 civarında gerçekleşti. ‘Kafeler Sokağı’ olarak bilinen yerde, grup üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü. A.A. (20), yanındaki ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş açtı. Bu esnada S.A.A. (23), ayağına isabet eden mermi sonucu ağır şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak amacıyla havaya ateş açarak durumu kontrol altına aldı. Kalabalığı sakinleştiren ekipler, olayla ilgili şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı S.A.A., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Yapılan muayene sonrasında yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.