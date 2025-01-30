Yalova’da Su Kesintisi: Köpüklenme Tespit Edildi

KÖPÜKLENME TESPİTİ SONRASI SU KESİNTİSİ

Yalova’da, şehre su sağlayan ana hatlardan biri olan Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme görüldü ve bu durum su kesintisine yol açtı. Olay, dün akşam saatlerinde tespit edildi ve yetkililer hemen harekete geçti. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin Yeşil Körfez tarafına gelen hatta meydana geldiğini belirterek, tedbir amaçlı olarak suyun kesildiğini açıkladı.

Başkan Gürel, köpüklenme meydana gelir gelmez hattın kapatıldığını ve süreci şöyle açıkladı: “Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da ‘Teknik çalışma yapıyoruz.’ diye bilgilendirdik.” Gürel, ayrıca bu olayın dışarıdan bir müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak amacıyla emniyet ve jandarmanın inceleme başlattığını duyurdu.