Yalova’da Su Köpüklenmesi Araştırması Sürüyor

OLAYIN BAŞLANGICI

Yalova’da 29 Ocak gece saatlerinde, Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanları suyun köpüklü hale geldiğini fark etti. Bu durum üzerine, il genelinde su kesintisi uygulandı. Arıtma havuzundan su tahliye edilip, temizlik çalışmalarına başlandı.

İNCELEME VE ÖNLEM ÇALIŞMALARI

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sudan numuneler alarak inceleme yapmaya başladı. Bunun yanı sıra, jandarma ekipleri de kentin içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştı. Arıtma tesisinde meydana gelen köpüklenme, bir cep telefonuyla kaydedildi. Ayrıca, tesiste bulunan 15 bin litre su, güvenlik amaçlı tahliye edildi.

ANALİZ SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyenik kullanımında herhangi bir risk olmadığı tespit edildi. Kent genelinde 24 saat sonra suyun yeniden verilmeye başlandığı bildirildi.