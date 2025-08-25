Yalova’da Tabancayla Birini Vurdu

OLAYIN YERİ VE TARİHİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gerçekleşen bir olayda, tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli yakalandı. Olay, 22 Ağustos günü Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde yaşandı. Burada karşılaşan Çağatay Akgün (37) ile Mehmet Emin T. (24), henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Tartışmanın büyümesiyle birlikte karşılıklı olarak küfürleşen taraflar, kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Bu esnada Mehmet Emin T., elindeki tabancayla Çağatay Akgün’ü vurdu. Olayın ardından, şüpheli kısa bir süre içerisinde olay yerinin 100 metre kadar ilerisinde, suç aleti tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Mehmet Emin T.’nin daha önce birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yazılan raporlar ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletilecek.