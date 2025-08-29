YALOVA’da Tekne Çarpmasıyla Kadın Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Yalova’nın Armutlu ilçesinde, denizde yüzmekte olan 71 yaşındaki Ayşe Betül Terzioğlu, hızla yaklaşan bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Denizdeki bu dramatik olay, cep telefonlarıyla kaydedilirken, çarpan teknenin sahibi olan mahalle muhtarı Ali T., polis tarafından gözaltına alındı fakat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay 25 Ağustos’ta, saat 17.00 civarında, Kapaklı Mahallesi İlibat Koyu’nda gerçekleşti ve Terzioğlu, evinin sadece 20 metre uzağında yüzüyordu.

YARALANMA VE TEDAVİ

Ayşe Betül Terzioğlu, kaza sonrasında muhtar Ali T. tarafından denizden çıkartılmaya çalışıldı. Bu anlar, çevredeki diğer insanlar tarafından kaydedildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hemen Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Terzioğlu’nun, sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar bulunduğu, ayrıca bir açık yarası olduğu ve bu yaranın enfeksiyon riski taşıdığı belirlendi. Hastanede yapılan ameliyatla uyluk kemiği platinle sabitlendi ve Terzioğlu’nun tedavisine devam ediliyor.

ŞAHİDİN ANLATIĞI

Kaza sırada Terzioğlu, olayın nasıl gerçekleştiğini şu ifadelerle aktardı: “Denize girmeden önce herhangi bir tekne olup olmadığını kontrol ettim. Yüzdüğüm esnada kafamı çevirdim, bir teknenin üzerime doğru süratle geldiğini gördüm. Kaçmak için zamanım olmadı ve tekneyi görmemle çarpması aynı zamanda oldu. Tekne bana çarptığında, bacağımda çok şiddetli bir ağrı hissettim. Daha sonra bana çarpan tekneden ismini bilmediğim biri elini uzatarak beni tekneye çekmeye çalıştı. Ancak şiddetli ağrı nedeniyle hareket edemedim ve tekneye binemeyeceğimi söyledim. Çevrede bulunan vatandaşlar beni sahile kadar çekti. Bana çarpan tekne önceki günlerde de aynı sahilde dikkatsizce seyir yapıyordu.”

HUKUKİ SÜREÇ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ali T., adliyede yapılan sorgunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.