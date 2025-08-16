Yalova’da Trafik Kazası, Öğrenciler Geç Kaldı

YALOVA’DA TRAFİK KAZASI VE SINAV MAĞDURİYETİ

Yalova’da meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazası sonucu, yüzlerce Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi yaz dönemi sınavına geç kaldı. Kaza, saat 13.30 civarında Yalova – Termal yolunda, Çınarcık sapağının yakınında gerçekleşti. Henüz sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 16 BOY 791 plakalı otomobil, önünde giden 16 AIV 951 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu ve kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Bu durum, Yalova Üniversitesi’nde gerçekleşen AÖF sınavına kendi araçları ve toplu taşıma ile gitmeye çalışan öğrencilere olumsuz etki etti.

GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ

Saat 14.00’te başlayan yaz dönemi sınavına geç kalan öğrencilerle ilgili AÖF yetkilisi tutanak tuttu. Kaza nedeniyle sınava geç kalan ve salona alınmayan öğrencilerden biri olan Damla Keçe, yaşadığı durumu şöyle ifade etti: “16 Ağustos Cumartesi günü AÖF’nin saat 14.00’teki yaz dönemi sınavına hiçbirimiz katılım sağlayamadık. Çınarcık yolunda olan kaza sebebiyle yollar kapatıldı ve açılmadı. Biz bir iki kişi değil, birçok kişi mağdur oldu. 15 dakika kuralı varmış burada. 14.20’de gelenler olmuş, ona rağmen hiç kimse alınmadı. Ben buçukta geldim, alınmadım. Yetkili kişinin gelip açıklama yapacağı söylendi, açıklama yapıldı ama mağduriyetimiz giderilemedi. Yeniden sınav olacağımızı sanmıyorum ama ben bizim için yeniden sınavın yapılmasını istiyorum ya da ücretlerimizin iade edilmesini istiyorum.”